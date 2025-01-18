大館數字故宮快閃展 皇極門四季景色呈現

【本報訊】大館昨起舉行「FLASH！故──數字故宮快閃展」，各類古玩珍藏將以數字影像形式展出，包括運用數位技術呈現的「皇極門」四季之景。此外，參觀者可以通過小遊戲來感受古人的生活起居，了解更多故宮的相關歷史和其獨特的魅力。

以數碼影像展現的藏品中，有22件藏品可讓參觀者隨意拖動展示角度或放大縮小，參觀者可仔細觀察從各種角度欣賞各類珍玩。展覽還通過視頻畫面所呈現寧壽宮區正門「皇極門」的四季獨特景色，亦能以數位影像技術，將北宋末期畫家王希孟的唯一傳世作品《千里江山圖卷》展現眼前，又把象徵祥瑞的傳統符號及紋樣化作流動光影，讓參觀者恍如置身於一幅又一幅流動的古代畫卷之中。

VR觀賞紫禁城角樓建築 參觀者可通過虛擬實境（VR）技術，看到紫禁城4座角樓的搭建和彩畫繪製過程，近距離看到故宮建築中的「九梁十八柱七十二條脊」這種建築風格。另外，現場設有多個互動小遊戲供參觀者體驗，猶如置身於古代，體驗古人的衣食住行，感受故宮獨特的魅力。

另外，大館將舉辦兩場「大館對談」講座作知識和文化交流，探討藝術科技如何應用於歷史展覽、教育和藝術表演；並會解構承乾宮的特色建築結構和歷史，了解古蹟保育對保存歷史價值和文化意義的重要性。