15個年宵市場 下周四開鑼

【本報訊】農曆年宵市場在下周四（23日）起，一連7日在全港15個地點舉行，到年初一（29日）清晨7時結束。共設約1,500個濕貨、乾貨和快餐攤位，方便市民購買賀年植物和花卉、賀年食品、裝飾和揮春等，迎接新歲。

市民可網上查即時人流 食物環境衞生署昨日表示，各農曆年宵市場會應用科技措施監察場內情況，並在有需要時實施人流管制。15個年宵市場的人流情況會以紅、黃、綠燈形式在食環署網頁顯示，方便市民知悉現場的擠迫程度。綠色代表人流較少；黃色代表場內略為擠迫；紅色代表場內非常擠迫。年宵市場於每日開放時間結束前15分鐘停止進場，有意到場人士請預留充裕時間。

當局今年亦會採取多項減廢回收措施，除在各年宵市場回收一般可循環再造物品，包括廢紙、塑膠和金屬外，亦會安排承辦商回收竹枝、木卡板、發泡膠箱、凋謝或未售出的花卉等有重用價值的物資。當局會從年宵市場收集由花檔檔主自願送出未能售出的花卉和盆栽，於年初一轉贈予安老院、殘疾人士院舍和公立醫院。