機場城市千億打造 周邊兼容性需做好

議員倡錯位發展 獨有特色始彰顯 香港機場管理局日前公布千億發展機場城市的藍圖，雖然機管局指，部分項目已經動工，且當中300億元會由機管局內部資源支付，但對發展大計，議員及當區人士仍有不同看法。離島區議員葉培基昨日表示，認同發展方向，但關注機場發展與當區發展的兼容性，及其他配套是否能同步追上，例如如何將旅客人流帶到大嶼山、東涌，而交通物流如何配合發展等。有議員更指機場城市的發展應與本港其他項目「錯位發展」。

機管局日前宣布，會在機場城市範圍興建全港最大型、提供逾500個遊艇泊位的機場海灣碼頭；全港最大規模的水上康樂消閒區；匯聚來自全球新鮮食品的空運鮮活市集；及在亞洲國際博覽館第二期計劃中，打造全港最大型、提供二萬個座位的室內多用途表演場地。除內部投入300億元外，另外700億元將會進行全球招商，及與私人企業合作。

700億元招商 與私企合作 議員陳仲尼昨日出席一個電台節目時指，機場地理位置優越，可興建大型藝術倉儲、休閒娛樂等設施，而機場的發展定位應該與西九文化區等有不同特色，做到「錯位發展」。

他續指，機場城市發展藍圖新品牌「SKYTOPIA」的目標，是要打造一個吸引全球旅客的新地標，為香港發展多元經濟，機管局已與潛在投資者和合作夥伴進行非正式「摸底」，除了本地營運商，亦希望能吸引海外投資者和企業。

另有意見認為，本港機場城市發展藍圖的概念，有少許新加坡樟宜機場的影子，濃縮了香港都市文化和特點，轉機旅客和商務旅客可在機場附近使用上述設施，有助增加香港的旅遊吸引力。