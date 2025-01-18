建造業工程不足 當局商精簡審批

【本報訊】建造業拖糧欠薪嚴重，大型企業又屢傳「爆煲」，發展局局長甯漢豪昨日與跨部門官員會面，討論加快審批及簡化發展程序的安排，該局決定落實多項措施，如屋宇署及地政總署會加快私營工程的審批，尤其是可短期內開始施工及不涉及補地價洽談的項目，讓工程可早日啟動，紓緩建造業界項目不足的壓力。

加快承建商入場 該局指，屋宇署會加快審批已獲撥款的公營機構或非政府機構項目的地基或地盤平整工程圖則，以及相關施工同意書；並加快開展樓宇維修的代辦工程；市區重建局會加快發出「樓宇更新大行動2.0」申請的「原則上批准通知書」，讓顧問公司及承建商早日入場。

現時，發展局轄下項目促進辦事處正為60多個住宅及非住宅項目所需的部門審批提供協調，辦事處會聯繫項目申請人以了解是否有開展工程的目標時間表，對於有清(目析)及實際目標的項目也會加快推動。

該局說，會密切留意有關措施的執行情況，以便從個案管理入手，讓多一些非政府工程早日展開，該局轄下的精簡發展管制督導小組亦會繼續從制度入手，精簡行政審批程序。政府強調，建造業市場需要政府工務工程、公營機構的工程及私營機構的工程合力支撐，2023至24年度，私營界別的工程佔總體建築業界工程的44%，即使政府工務工程增加，亦不能取代私營界別在建築業的持份，料隨着經濟回暖，私營建築業的工程亦會增加。