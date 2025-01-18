逾7成受訪工人指暑熱最大隱患

【本報訊】建造業的工業意外率一直都較其他行業高。有勞工組織昨公布調查顯示，受訪工友認為暑熱環境是最大隱患，佔72.6%，16%去年曾遇到工傷，當中52.9%認為僱主有疏忽責任。組織認為，僱主應想辦法保護工人安全作業，定期檢視高風險工作的作業流程，對工作場所進行安全檢查，確保所有設備和工具都符合安全標準，令工業意外不再重演。

勞聯職業安全健康推廣委員會於去年9月就建造業職業安全及工傷意外認知進行問卷調查，成功訪問310名工人，72.6%工友認為暑熱環境是最大隱患；44.2%認為是燒焊工程；認為高空工作的有28.7%。另外，48.7%認為建築物應加入有助施工安全的設計。

調查亦顯示，在受訪工友當中，有51人曾遭遇過工傷，當中9名工人被公司勸阻不要報案；3名工人在受傷期間未獲僱主支付病假津貼，直到勞工處發出評估證明書後才得到補償。有27人認為僱主有疏忽責任，例如工作環境風險、施工方案和安全監管存在疏忽，導致事故發生。

議員倡推「孖咇」工作減風險 香港機電業工會聯合會副主席黃永權認為，僱主隱瞞工傷個案的原因，可能為節省成本或擔心公司形象受損。他主張提高公司的透明度，鼓勵和確保工作場所都有安全的環境，以及完善的報告機制，讓工友在沒有壓力和威脅情況下，報告他們遇到的問題。

議員林振昇建議，推行兩人一組的「孖咇」工作模式，以達到互相監督和提醒的作用，避免工人單獨工作時的意外風險。此外，要加強安全督導員的培訓，使其能夠利用科技監測施工過程。