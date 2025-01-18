冧竹棚「未審先判」 4000工友憂爛飯碗

人為疏忽主因 無關結構本身 促註冊制增培訓 啟德醫院日前發生大幅棚架倒塌意外，多名工人受傷，引起社會關注安全問題，有意見指發展商應考慮以金屬棚取代竹棚，而政府新工務工程合約亦轉為使用金屬棚。香港竹棚持續發展關注組昨日表示，不少竹棚意外涉及人為疏忽，而非竹棚本身不安全，形容有關做法是間接為竹棚「判死刑」，若情況加劇，隨時打爛4,000多名工人飯碗，希望透過加強培訓、建立註冊制度等，繼續傳承及發展竹棚搭建。

竹棚倒塌事故後，有人質疑竹棚結構不安全，認為應用金屬棚架取代。港九搭棚同敬工會理事長何炳德表示，搭建竹棚有近百年歷史，且其結構穩固，而過往出現「冧竹棚」的原因往往是人為疏忽，不應歸咎竹棚結構本身。他續指，認為竹棚不安全是不專業的說法，直言很多批評竹棚不安全的人對棚架認識甚淺，是「紙上談兵」。

加固器受損 金屬棚亦易倒塌 何炳德解釋，不論是竹棚抑或金屬棚，搭建時都需要以加固部件穩固棚架，如俗稱「拉掹」的連牆器。若加固器被破壞，不論是竹棚抑或金屬棚架，亦會輕易倒塌。不過以往有前線工人貪一時之快，私自作出改動及破壞，而管工檢查時又有疏忽，終令棚架倒塌，損害竹棚業界形象。

他續指，香港有大量高密度舊式樓宇，其裝修位置狹窄，不足以搭建金屬棚架。而金屬棚架搭建時，有俗稱「過山」的加固程序，會有大量螺絲往住客層突出，加上金屬棚的建材較竹棚貴約3倍，且運送及施工更為耗時，難以取代竹棚。

新工務工程合約已剔除竹棚 政府新的工務工程合約中，已剔除使用竹棚，改用金屬棚架。何形容是間接為竹棚業「判死刑」。由於現時本港有近八成工程棚架需使用竹棚，而其餘則用金屬棚架及其他混合棚架，若社會決意扼殺竹棚業，恐會打爛4,000多名工人飯碗。關注組近年已為業界加強安全培訓，呼籲政府及社會理性看待竹棚安全問題，並與業界研究長遠發展藍圖，建立安全工作環境，讓竹棚搭建業得以傳承及發展。