刷單騙案 一周呃走3000萬 冒大型商戶 提防不明WhatsApp群組

【本報訊】各類騙案不絕，過去一周執法部門接獲過百宗刷單騙案，涉及騙款金額更超過3,000萬元。執法部門指，近日還有騙徒冒充本地大型商戶，要求受害人墊支金錢購買貨品刷單；當局提醒市民若遇此類騙局切勿輕信，極可能因貪一時小便宜而招致更大損失。

錄逾百宗 婦失230萬 執法部門表示，在過去一星期共接獲107宗刷單騙案，騙款金額超過3,000萬元。其中涉及最高損失的案件中，受害人為一名54歲的本地女子，騙徒經WhatsApp誘使受害人成為刷單員，並指示受害人下載假應用程式入金做任務。當騙徒失聯受害人方知受騙，最終損失超過230萬元。

執法部門續指，近日亦有騙徒假冒豐澤（Fortress）從事詐騙，他們的手法通常是隨機將市民新增至WhatsApp群組，訛稱只要收藏產品，再截圖證明就可以得到現金獎勵。騙徒會要求受害人墊支金錢購買貨品刷單，初時完成任務後，騙徒會將貨款及佣金給受害人，令受害人信以為真。但當受害人墊支更多金錢購物時，騙徒便會失聯。