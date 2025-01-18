AI仿聲扮議員借錢 真身被追數始踢爆詐騙

【本報訊】議員黃國昨日在社交平台透露，自己的一位朋友早前誤信一個以其聲音致電的電話，向其借錢，朋友先後3次合共匯款指定的戶口，總額達數十萬元，過了一段日子，朋友再見黃國時詢問還錢事宜，被追債的黃國一頭霧水，細問之下才知道朋友墮入電子詐騙的「AI黃國」陷阱，昨日他報案、揭發事件。

已第2宗 涉款數十萬 黃國指，有關詐騙電話已經是個多兩個月前的事，由於「AI黃國」的聲音語氣極似他，估計不法之徒利用AI模仿，故朋友不虞有詐，直至大家見面才知道受騙。

黃國重申自己並沒有向人借錢，並已經報案，對朋友遇騙所造成的金錢損失深感不安，希望執法人員能早日把騙徒繩之以法。

黃國又指，今次犯案手法跟去年有人用AI冒認勞工界議員周小松，高度相似。他慨嘆AI人工智能的「深偽技術」，已經去到有圖未必是真相、有影片也難判真偽的地步。他呼籲大家要保持警覺，接獲熟悉人物來電而又涉及錢銀要求的，必須當面求證。

去年11月，勞工界議員周小松懷疑有不法之徒利用AI模仿他的聲音，致電一名相熟的工會分會理事長聲稱有急事借錢，要求「過數」到指定戶口，後來事主應騙徒要求在立法會天橋會面，然而過了指定時間對方卻沒現身，於是致電周小松求證，方知受騙，失財4至5萬元。