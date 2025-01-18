政黨反對徵「富人稅」 雙軌賣地促推

【本報訊】本港經濟低迷多時，有政黨昨日提出136項財政預算案建議，就近日有傳政府或考慮向高收入人士徵收較高稅款，政黨明言不贊成徵收「富人稅」，要求政府紓緩中產壓力，推出更多支持樓市的政策，包括放寬投資移民置業限制、推出「強積金首置計劃」，以及研究「勾地」與招標雙軌並行的賣地制度等。

政黨指出，香港經濟當前最突出的問題在於消費不振、股市樓市持續疲弱、經濟動能不足，政黨建議紓緩中產人士壓力，維持政府財政方針中退稅和退差餉的措施，釋放中產人士的購買力；制訂全面安老政策藍圖並定出具體目標作出長遠規劃；持續推進精準扶貧和精準脫貧，例如提供每戶1,000元的電費補貼、設立兩億元特別專項基金，讓有需要的中小型社福機構申請，以紓減其服務和人手方面的壓力。