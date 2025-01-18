首季展望 近兩成受訪者悲觀業務狀況

【本報訊】政府統計處發表今年第一季業務展望按季統計調查結果，9%受訪者預期今年第一季的業務狀況較上季為佳，較上季調查的13%跌4個百分點，即受訪者看好今年第一季的比例略降；同時，預期業務狀況較差的受訪者由上季的16%，升至今年第一季的19%。政府發言人表示，展望未來，環球經濟不確定因素將繼續為營商環境帶來壓力，政府會密切監察相關情況。

住宿服務零售運輸睇淡 今季調查於去年12月3日至今年1月7日進行，搜集約570間大規模機構單位的高級管理人員，對短期業務表現的意見，受訪公司涵蓋香港10個主要行業，包括建造業、零售業、金融及保險業等。按行業分析，受訪者總體預期今年第一季的業務狀況較去年第四季為差，尤其是住宿及膳食服務業、零售業和運輸、倉庫及速遞服務業，有顯著較多的受訪者預期今年第一季其業務狀況較去年第四季為差。

政府發言人表示，隨着外圍環境的不明朗因素增加，第一季大型企業的營商氣氛和招聘意欲減弱。展望未來，發言人指出，環球經濟不確定因素將繼續為營商環境帶來壓力。然而，國家推出多項提振內地經濟措施及惠港措施，加上特區政府各項提振本地市面氣氛和為經濟發展注入新動能的舉措，應會有利營商氣氛。政府會密切監察相關情況。