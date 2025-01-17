橫眉冷看：永遠無法趕上美國？

假如你家附近有甲、乙兩間小學，單計學科成績，甲勝乙一個馬鼻。然後甲小學的校長向傳媒吹噓，說自己學校的成績如何了不起，更揚言隔鄰的乙小學不論如何努力，永遠也休想趕上來。要是如此，讀者一定覺得甲小學的校長太自鳴得意、太沒風度，既丟了自己的顏面，也讓學校蒙羞。

上述只是假設的例子，在現實上，我還沒見過如此出言無狀的校長，反倒是現任美國總統拜登，他卻會這般說話。因此我常說，這年頭選出來的美國總統，論人品、風度，有時候就連當一個小學校長也不夠格。

拜登離職前發表講話，說他在任4年讓美國變得強大，依目前趨勢，中國的經濟實力要趕上美國，永遠也沒可能。常言道：「君子有所為，有所不為」，同樣道理，君子出言，也有該說與不該說之分。權當你認為對手實力不足，永遠只能跟在自己的後頭苦苦追趕，但你公然說出來，就未免太欠缺體育精神，此舉讓人看在眼裏，只會看扁你，而不是看扁你的對手。

況且，經濟的統計方式不止一種，拜登只是選取了有利美國的統計數據。近年美元升值，國民生產總值（GDP）若以美元計算，美國當然是有便宜可檢。相反，若以購買力平價方式計算，去年美國的GDP約為28萬億美元，中國則已攀升到約34萬億美元。以此觀之，若說中國永遠無法趕上美國，拜老頭未免把話講得太滿了。

如今拜登行將退任，但願他離職後就徹底在家休息，千萬別到任何學校或機構，充當義務的教育工作。以他輕言妄談的作風，其實不適合在社會上擔當任何正經工作。這一類人在當今世代只適宜做美國總統。