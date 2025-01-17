龍吟虎嘯：臨別秋波亂吹牛

美國總統拜登自吹自擂4年任期內幹了許多了不起的政績，全世界包括美國在內，大概沒幾個人對他的無恥可笑牛皮能夠認同。作風豪放、大大咧咧的特朗普很能吹，沒想到文質彬彬、訓練有素的拜登，臉皮更厚更能吹。其大吹之一，是美國正贏得全球競爭，敵人和競爭對手，尤其是俄羅斯、中國和伊朗，比他4年前上任時變得更弱，美國與盟友則更強大。拜登說：「根據最新預測，按照中國目前發展趨勢，他們永遠不會超越我們。」

過去4年，拜登延續克林頓、奧巴馬、特朗普時期的以中國、俄羅斯、伊朗、北韓為打擊對象的大國策，挑動了利用烏克蘭為棋子的俄烏戰爭，並且聯合盟友瘋狂圍堵、遏制、打壓中國。他的算盤是一舉兩得，既可以打垮俄羅斯，又可以騰出手來全力打擊中國；他完全不知道一個俄羅斯就夠他啃的。

這場俄烏之戰，俄羅斯總統普京基本上達到了「特別軍事行動」的目的，收復了4塊最重要、最具經濟價值及戰略價值、因蘇聯解體而失去的土地，打爛了烏克蘭這支美國手中槍，消滅了烏國反俄新納粹軍事力量，粉碎了北約東擴的目的。在這場戰爭中，俄羅斯擴展了對外經貿，特別是能源、糧食出口，重振了軍工和製造能力，經濟增長可觀，超過美國，大大凝聚了人民團結，愈戰愈勇。

反觀美國、西方、烏克蘭，無論怎麼聯手加大投入，愈戰愈不行，損失愈大，不知怎麼收場，現在他們只能爭論怎麼向莫斯科求和能夠「保住面子」和損失小些。情況如此糟糕，拜登還要吹噓：「當普京入侵烏克蘭時，他以為可在數天內征服基輔。事實上自從那場戰爭開始以來，我是唯一一個站在基輔市中心的人，而不是他。」這樣吹吹就代表美國勝利、俄羅斯更弱了嗎？太可笑了吧！連吹牛都找不到一個合適的切入點。至於拜登怎麼踩中國、吹自己、吹美國，更是連切入點都沒有，只能厚着臉皮「乾」吹。