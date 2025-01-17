劫金舖拘南亞賊 石屋起回5手鈪

30秒掠150萬元首飾 追緝4同黨蹤迹 4名分持刀錘的南亞裔蒙面匪徒，於前日傍晚闖入上水一間珠寶店，在半分鐘內扑爆多個玻璃飾櫃，掠去約值150萬金飾後跳乘賊車逃去。期間，賊車在林錦公路與另一私家車相撞，賊車5人隨即落車逃去。警員經追查後，昨日凌晨在元朗八鄉一石屋外，拘捕一名持鐵錘行劫的巴籍青年，檢獲多把利刀及起回部分贓物。初步調查顯示，匪徒曾於落手前兩日駕車踩線，執法部門正追緝4名匪徒及追尋失物去向。

被捕的23歲巴基斯坦籍男子，報稱任職裝修技工，據悉他被捕時穿着的褲子，與「天眼」拍攝到的持錘劫匪相同，因此相信他是持鐵錘洗劫珠寶店的劫匪。案發於前日傍晚近6時半，4名蒙面匪徒闖入上水新豐路101號地下一間珠寶店，不消30秒便掠去共86件、總值約150萬元的龍鳳金鈪及金鏈後，隨即跳乘一輛接應的私家車逃去。

至同日晚上近7時，賊車駛至距離案發珠寶店約11公里外、即大埔林錦公路梧桐寨迴旋處與另一私家車相撞。一眾劫匪隨即落車，分頭往山坡方向逃去。警員接報到場，在賊車檢獲兩把刀和一個鐵錘，並於山邊檢獲劫匪犯案時穿着的衣服及口罩。至於捱撞私家車姓丘（37歲）司機頸痛，送院治理後需要留醫。

作案前兩日曾駕車踩線 執法部門經進一步調查後，於昨日凌晨約2時，掩至距離賊車發生意外位置約1.8公里、即元朗八鄉凌雲寺對面一間面積約700呎的兩層高石屋，以涉嫌「行劫」拘捕該名持香港身份證的巴基斯坦籍青年，同時在石屋外起回5隻金鈪，並檢獲9把利刀、兩個鐵錘及疑犯犯案時身穿的衣物。

據了解，案發珠寶店開業22年，沒有分店，面積約400呎，過往未曾遇劫，店內安裝了閉路電視和保安系統，營業時間朝9晚7。案發時店內有4名員工及兩名顧客，4名劫匪扑爛3個約值5萬元的飾櫃，期間店員按動警鐘求援，幸案中珠寶店內無人受傷。

昨日上午，警員在涉案石屋調查及套取指模，遇劫珠寶店在昨日沒有開舖營業。據了解，涉案賊車於案發前兩日曾到珠寶店附近踩線，顯示劫案是有組織及有預謀，但暫未有證據顯示該犯罪團夥背後由黑幫操控。該名被捕巴籍漢，將被暫控一項「行劫」罪，案件將於明日在屯門裁判法院提堂。執法部門正追查失物去向，以及追緝4名非華裔男子，其中3人身高約1.7米，案發時身穿深色衣服。