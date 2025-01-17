涉誘騙兩女賣豬仔 美容師還押3‧13再訊

【本報訊】一名32歲美容師涉誘騙兩名分別21歲及23歲的女子到泰國，但當兩人到埗後卻被送到緬甸一個詐騙園區禁錮，在其家人向犯罪集團繳交贖金後，兩名事主才能於1月11日返港。該名美容師於前日被落案起訴兩項串謀詐騙罪，昨被解往沙田裁判法院提堂，被告暫毋須答辯。裁判官按控方申請把案件押後至3月13日再訊，以待進一步調查，並拒絕被告的保釋申請，被告須還押。

女被告潘心怡（32歲，美容師）被控兩項串謀詐騙，控罪指她於2024年12月27日，在香港與其他不知名人士串謀，欺騙兩名本地女子，即不誠實地虛假陳述泰國有真實就業機會，將獲得豐厚的報酬，意圖致使她們出國旅行到泰國，並為詐騙中心工作。

有律師代表 申保釋遭拒 被告昨有律師代表，並曾申請保釋，控方則提出反對，裁判官最終拒絕被告的申請。

執法部門於去年12月30日及今年1月1日，分別接獲兩宗失蹤人口案，指兩名分別23歲及21歲女子失去聯絡。經調查發現兩人於去年12月27日均經香港國際機場離港，抵達泰國後即失去聯絡，情報顯示涉及販賣人口。其後，兩名失蹤女子的家屬接獲電話及訊息，指兩人身處緬甸一個園區被禁錮，要求家屬支付2.8萬美元（約21.7萬港元）換取自由。執法部門聯絡入境處及泰國和緬甸當局進行協助和跟進，在家屬支付贖金後，兩名被禁錮女子已於1月11日安全返港。警員向兩人了解案件詳情，得悉本案被告涉誘騙兩人到泰國，最終將她拘捕。案件編號：STCC 249/2025