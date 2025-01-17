港男困緬日騙17句鐘 屢受毒打扣膳食慘痛

收酬抵泰帶貨上當 禁錮數月終付贖返港 「現代賣豬仔」詐騙營近來死灰復燃引起廣泛關注，當局確認，其中一位被誘騙至東南亞禁錮的港人，昨日已搭乘航班返港。該名25歲男子於去年10月初被誘騙以12萬元報酬，由泰國帶一批鑽石往台灣，事主在10月13日抵達曼谷後，輾轉抵達泰緬邊境，每日「工作」17小時，但因無法取得目標騙款，多次被毒打及扣起膳食，至今身體仍有傷痕。官員稱，專責小組與泰國雙方交換了重要資料，相信可以增加案中港人盡快回港機會，但營救相關港人並不容易，會盡一切努力去做。

執法部門稱，去年10月13日接到一名女子報案，指其25歲兒子，即受害人於當日到達曼谷後，被人帶到緬甸禁錮，須交出3萬元美元（約23.4萬港元）才可回港。經調查後發現，有人於去年10月初在社交媒體上以12萬元招聘由泰國帶鑽石到台灣的帶貨員，受害人接受「工作」後，由對方安排於去年10月13日凌晨經香港機場到泰國曼谷。

受害人到達曼谷後，獲當地人安排乘搭一輛私家車，在幾小時車程內，不停獲安排轉乘不同車輛，至泰緬邊境時他驚悉受騙，惟逃走失敗，被送往緬甸山上園區，該處有穿着軍服及持長槍的人士。事主被迫進行網上行騙，每日工作17小時，由早上至半夜。受害人於過去3個月內因多次不達標，因而被毒打兼扣起膳食，獲救後身體上仍然有傷。

協助被誘港人家屬的前油尖旺區議會副主席余德寶表示，昨日獲釋返港的男港人已被困數月，暫時未見到家人，其家屬本周二有付贖金，但未有透露金額。另一批被禁錮港人的家屬昨日與相關部門會面，家屬在會面後稱，希望當局盡快平安地帶家人回港，可以在農曆新年一家團聚，又指當局給予了家屬信心，希望最終所有港人都能返港。

當局籲收勒索家屬先報案 官員又總結早前人員前往泰國的行動，指行動十分重要，與泰國當局交換相關情報有助調查，亦透過是次行動讓泰國政府知道香港政府對事件的重視。當局又承認營救工作有難度，但認為困難並不是不去做的原因，又透露泰國當局，包括司法部及由泰國總理主持的打擊人口販賣小組正跟進工作，希望盡快幫助被困港人回港。

至於被騙到當地的原因，當局稱，包括受害人誤信詐騙集團提供高薪厚職、又提供酒店食宿等，強調市民要考量相關工作是否合理、小心不要輕信剛認識的人士，如果被要求到其他地方工作，亦要認真考量。當局提醒，如果有家屬收到電話被要求繳交贖金，應該第一時間與執法部門聯絡，當局會提供處理方法。如市民抵達當地後發現有不妥，應該在公眾地方大聲呼救，亦可以預先下載泰國的旅遊警察手機程式，如有不妥就按程式求助。