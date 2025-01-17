租借電動輪椅 留意細節 部分維修費幾近「新車」價

【本報訊】消委會公布收集市面上10間提供電動輪椅租賃服務機構和公司的資料，租金方面，不同機構與公司計算租金的方式有所不同，有以星期或以月計算的方式，每月租金由400元至2,500元不等，相差逾5倍。樂延協進社外務副主席蘇永通昨日表示，機構收取運送費是合理，但有些機構收取的維修費較「過分」，例如維修金額接近可以購買一部全新較便宜的電動輪椅。

租金可相差5倍 蘇永通在電台節目表示，確保使用者適合使用是重要的，使用者較多選擇先租後買，租用電動輪椅一段時間後，才選擇合適型號購買。但租用的電動輪椅一般都不是全新，有些租用人會覺得，付維修費變相是承擔上一手用家使用過後的故障維修費用。租用電動輪椅的人士包括長者或有不同健康問題，出租機構未必清楚，租用人租用後如果不懂使用，可能發生意外。

消委會總幹事黃鳳嫺在同一個電台節目表示，發現提供出租電動輪椅服務機構在按金、租賃服務等方面收費都有差異，消費者要了解清楚，她又稱，不要隨便租用電動輪椅，使用前要接受評估及專業訓練。部分非牟利機構能夠提供較多型號及款式的電動輪椅，收費由400元至2,500元不等，但亦有些機構只有數部電動輪椅出租，收費只當作附加費用。