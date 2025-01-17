東呼即應：男子按5戶門鈴疑踩線 年關將至小心爆竊

【本報訊】除了要小心用保溫壺之外，市民最近都要小心門戶了，事關年近歲晚，《東呼即應》留意到網上流傳不少疑似賊人「踩線」企圖爆竊的片段，包括皇后山邨有黑衣男亂按門鐘，連續騷擾5個單位。另有網民公開CCTV片段，遇到陌生男子按門鈴後，用手機拍攝門牌後離開，擔心其意圖不軌。

最近有網民在社交平台發文指，他住在粉嶺皇后山邨，於1月7日發現一名穿黑衣的年輕男子在屋邨走廊，按了5個單位的門鈴，認為對方形迹可疑，疑似「踩線」，事主公開這段閉路電視片段，又呼籲街坊小心，之後報案處理。

拍攝門牌後離開 另外，亦有居民在網上發布片段，都是說疑似遇到有人「踩線」，片中可見一名男人按門鈴後見沒有人應門，就用手機拍攝門牌後離開，感覺上相當古怪，這些陌生男子在住宅單位外徘徊，究竟是找人還是「白撞」，就不得而知了。年近歲晚，各位住戶打醒十二分精神，時刻保持警覺，多留意樓層的可疑人士。