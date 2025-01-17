慶祝開幕20載 迪士尼推蛇年活動

【本報訊】今年為香港迪士尼樂園開幕20周年，樂園預告將會舉行慶祝活動，繼續吸引世界各地遊客來香港，為本港旅遊業作出貢獻。在剛過去的聖誕節，樂園酒店的入住率達九成，而去年萬聖節，來自深圳的訪客較對上一個年度有雙位數字增長。

香港迪士尼樂園度假區傳訊及公共事務副總裁黎珮珊指，樂園將會正式推出蛇年新春慶祝活動，而過去一年迪士尼入場人次及酒店住客均不俗，詳細數據將於年報公布。而聖誕節旺季，酒店就錄得九成入住率，當中有超過九成非本地旅客，樂園盼將此勢頭延續到農曆新年及春季活動，持續吸引本地及世界各地訪客。

黎續指，大灣區是迪士尼其中一個主要市場，以去年萬聖節為例，深圳訪客的入園人數，較對上一年同期獲雙位數字增長。 而自魔雪奇緣世界開幕以來，來自內地的「奇妙處處通」（年票）會員人數增長，更加翻倍。隨着內地個人遊計劃擴大、深圳恢復一簽多行、加上交通便利，香港迪士尼將繼續成為內地遊客來港必到之地。

偕深圳地鐵辦新春列車 值得留意的是，樂園目前於深圳灣一個大型商場舉辦新春主題展覽，亦與深圳地鐵合作推出新春主題列車，料可持續吸引內地旅客到香港迪士尼遊玩。除了貢獻旅遊業，樂園亦持續關懷社區，在聖誕玩具捐贈活動，就捐贈逾1.8萬份聖誕禮物予基層小朋友，總值約400萬元。而早前米奇老鼠亦與義工隊到大口環兒童醫院，與病童及家人一起開聖誕派對，為他們帶來難忘體驗。