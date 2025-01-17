千億打造機場城市 料2031年落成
【本報訊】機場管理局昨公布機場城市發展藍圖，涉及千億元資金，當中基建方面佔約300億元。機管局指，屆時機場附近將集合商業活動流行文化、藝術交易及娛樂消閒等設施於一身，希望將其打造成香港地標，以吸引各地訪客；各項目預計2026至2031年落成。
設遊艇泊位鮮活市場
機管局商務執行總監陳正思指，機場城市發展藍圖推出新品牌「SKYTOPIA」，整個項目預計花費約1,000億元，當中約300億元費用涉及基建，費用將由香港國際機場承擔，另外700億元會向全球招商合作完成。品牌下有多個項目，包括香港首個融合藝術創作、鑑賞及貿易於一身的一站式藝術廊總匯；全港首個藝術倉儲設施；提供超過500個遊艇泊位的機場海灣碼頭；空運鮮活市場；亞洲博覽館第二期發展等。
陳正思指，香港作為國際上第二大的藝術品交易中心，也了解到當前的藝術品交易市場發展較蓬勃，相信項目未來能與本地現有的藝術產業產生協同效應。她形容最重要是「做大個餅」，以期吸引各地的投資。而目前着重於藝術品的倉儲以及一手藝術品的銷售，這與現有的藝術發展單位有所不同，相信能有較好的協同效應。
機管局主席林天福指，過去香港國際機場聚焦發展三跑系統，現在終於三跑落成，預料長遠可以應付1.2億旅客及1,000萬噸貨物，推動機場成為全球其中一個最大的空運中心。運輸及物流局局長陳美寶期望機管局將「SKYTOPIA」打造成為世界領先新地標，並發展成為經濟發展引擎。
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