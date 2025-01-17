千億打造機場城市 料2031年落成

機管局商務執行總監陳正思指，機場城市發展藍圖推出新品牌「SKYTOPIA」，整個項目預計花費約1,000億元，當中約300億元費用涉及基建，費用將由香港國際機場承擔，另外700億元會向全球招商合作完成。品牌下有多個項目，包括香港首個融合藝術創作、鑑賞及貿易於一身的一站式藝術廊總匯；全港首個藝術倉儲設施；提供超過500個遊艇泊位的機場海灣碼頭；空運鮮活市場；亞洲博覽館第二期發展等。

陳正思指，香港作為國際上第二大的藝術品交易中心，也了解到當前的藝術品交易市場發展較蓬勃，相信項目未來能與本地現有的藝術產業產生協同效應。她形容最重要是「做大個餅」，以期吸引各地的投資。而目前着重於藝術品的倉儲以及一手藝術品的銷售，這與現有的藝術發展單位有所不同，相信能有較好的協同效應。