涉偽造體育園電郵 拘宏美CEO

【本報訊】本月9日，一名男子向傳媒發布新聞稿，聲稱曾經向啟德體育園申請場地，計劃於今年7月舉辦國際足球賽事，邀請西甲勁旅巴塞隆拿上場表演，惟相關申請已被啟德體育園拒絕，並收到園方發出的致歉電郵，通知他因為技術問題，未能以電郵傳送場地申請表格。而在同一份新聞稿內，該名男子亦公開了該封電郵的內容。

聲稱可安排巴塞訪港 至上周六，涉事男子向執法部門報案，聲稱有記者訪問他關於申辦國際足球賽事的事宜，其後更以電郵向其勒索，要求他支付1,000萬元，否則便會報道其公司的負面新聞，以及傷害他及其家人。

疑報假案指記者勒索 執法部門經調查後，發現該名男子聲稱由啟德體育園發出的上述電郵，以及他向警員提供的勒索電郵資料，俱由他自行偽造；而該名男子與其他本地相關機構提議舉辦國際足球賽事期間，亦涉嫌使用虛假文書，以博取信任和支持。

經進一步調查後，執法部門不排除有人一廂情願，以為自己有能力促成國際賽事，但由於經驗不足及安排失當，最終事與願違，於是選擇推卸責任，誤導傳媒，並利用偽造電郵來訛稱啟德體育園拒絕申請，藉此轉移公眾目光。同時，有人因不滿傳媒對他的報道，因而以報假案的方式向對方施壓。

警員經搜集足夠證據後，昨早以涉嫌「虛報有人犯案」及「行使虛假文書」拘捕一名男子，並檢獲兩部手機和一部手提電腦等證物。被捕人士已被扣查，執法部門不排除他有其他動機或有同黨協助，將遁多方面繼續調查。資料顯示，宏美廣告娛樂集團早前稱可安排西甲球隊巴塞隆拿訪港，但最終告吹。據悉被捕男子為宏美集團行政總裁黃浩霆。