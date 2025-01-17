黎智英贊助前美軍高層 赴台密晤蔡英文

稱與基恩沃夫維茲友好 拒認助建外交渠道 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，黎智英昨續自辯。經過27天審期，辯方終完成主問，控方開始盤問黎智英。黎承認跟美軍前副參謀長基恩及美國前副國防部長沃夫維茲分屬好友，曾自掏腰包安排兩人跟蔡英文見面，談及美國對台灣的態度。

辯方昨晨完成主問後，控方開始盤問。黎智英同意，他曾以不同方式，跟美軍前副參謀長基恩（Jack Keane）聯絡，助手Mark Simon跟基恩亦相熟。黎亦知道，基恩跟特朗普有緊密聯繫，雖然基恩在特朗普任總統時沒有官方職位。至於美國前副國防部長沃夫維茲（Paul Wolfowitz），黎智英承認，2013年他聘用沃夫維茲，協助他在緬甸尋找商機，兩人有保持聯絡。黎形容對方是他的十分要好的朋友。

黎智英承認在2017年，他曾把基恩及沃夫維茲介紹給蔡英文，因蔡英文欲知道特朗普政府對台灣的態度。庭上透露，黎智英事前曾傳訊息給Mark Simon，指這次台灣之行需要嚴格保密，媒體報道會破壞這件事。事後他有付錢給基恩。法官關注，如果只是諮詢意見，為甚麼要嚴格保密？又為甚麼要由他付錢給基恩，而非台灣政府？

指二人身份敏感須保密 黎表示，基恩及沃夫維茲的身份敏感，以他所知，兩人前赴台灣前，需得到美國政府批准，他遂自行要求行程保密。至於付費一事，黎解釋是因為基恩是他朋友，台灣之行亦是他安排，因此他支付對方諮詢費，而台灣不知道他曾就此支付金錢。控方指，黎將基恩及沃夫維茲介紹給蔡英文的目的，是提供有關台灣軍事升級的建議，又指黎欲助台建立或重建跟美國的外交渠道，但黎否認。

2017年1月，黎智英跟前白宮國家安全顧問博爾頓（John Bolton）會面。會面前，黎曾將一份筆記傳送給前國安會副秘書長、政論家江春男，筆記談及美國可利用台灣作亞洲要點，以台灣作為抗衡中國的槓桿。黎在筆記中要求把內容保密，並着江閱後銷毀。黎智英在庭上指，上述想法並非他首創，要保密是因為他認為論點敏感。

法官問黎智英，為甚麼在2017年，他會認為論點敏感；而在2020年，黎卻在線上節目《Live Chat with Jimmy Lai》提出類似觀點。當時國安法已經生效，時機豈非更為敏感？黎智英稱，到2020年，類似想法已廣傳，故情況有別。

涉案4名被告包括黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯重點