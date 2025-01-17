食物中毒 九龍灣百樂金宴迄138人不適 涉4群組 包括房委會職員

【本報訊】九龍灣百樂金宴國際宴會廳前日爆集體食物中毒事件，3批食客共57人食物中毒，各人曾食乳豬、雞等燒味及其他熱盤，事隔一日，衞生署衞生防護中心昨日再發現一宗涉及該餐廳的食物中毒群組，初步相信，4宗個案有流行病學關連，累計涉及138人，不排除受影響人數會增加，而中毒不適的受害人中有不少是房委會職員，相關員工參加聯誼會活動，部分人已退休，截至昨日，群組受影響人數已有數十人。

其中3人需入院治療 最新一宗個案涉及一男17女。他們在上周六（11日）在該餐廳午餐，6至68小時後出現嘔吐、腹瀉、惡心、腹痛及發燒等食物中毒病徵。至於前日公布的3宗群組，受影響人數由57人增至120人。連同最新一宗個案，4宗群組受影響人士包括54男84女。當中65名受影響人士已求醫，其中3人需入院，經治療後已出院。

中心呼籲上周三至本周日（8日至12日）曾到涉事酒樓用膳並腸胃不適者致電防護中心熱線。