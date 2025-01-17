元朗豬場再爆豬瘟 周內第3宗

【本報訊】元朗繼黃泥墩及逢吉鄉後，再有豬場爆發非洲豬瘟！漁農自然護理署於昨日公布，一個元朗白沙持牌豬場的豬隻樣本中檢測出非洲豬瘟病毒，是一周內第3宗的豬瘟個案。漁護署人員於前日從該豬場所抽取35個豬隻樣本，檢驗後發現至少有8個對非洲豬瘟病毒呈陽性反應。據署方資料，署方人員於過去四日（13日至16日）每日約銷毀200隻至300隻豬，4日累計已銷毀1,143隻豬。

4日共銷毀逾千頭 署方已即時禁止有關豬場運出任何豬隻，直至另行通知，並正安排銷毀場內豬隻。另外，署方亦正安排人員巡查有關豬場3公里內的3個豬場，並會為豬隻採樣作非洲豬瘟病毒檢測，暫無收到其他豬場有豬隻異常情況。

漁護署發言人強調，非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，不會傳染給人類，故不會構成人體健康和食物安全風險。無論豬隻是否受到非洲豬瘟病毒感染，豬肉煮熟後可放心食用，市民毋須擔心。而今次個案亦不會影響本地屠房運作，也不影響整體活豬供應。