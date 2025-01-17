養寵物願為主子灑金錢 月均支出逾二千

療愈心靈 狗貓兔最受歡迎 寵物能療愈心靈，香港有不少愛貓愛狗之人，願為「主子」大灑金錢。寵物節將至，有公司就於去年12月至今年1月進行寵物消費網上問卷調查， 並於昨日公布調查結果。據收到的1,000份有效問卷數據顯示，港人平均每月飼養寵物的支出約為2,086元，而最多人飼養的寵物排名依次為狗、貓、兔子、爬蟲類及鳥類。

負責進行有關調查的展覽集團有限公司引述數據指，有八成受訪者反映過去一年養寵物的開支有所上升，平均每月支出增加約6.3%至2,086元。而每月飼養寵物花費1,501元至2,500元的受訪者之比例，亦從27.5%上升至32.4%。另外，有79.1%受訪者預期未來半年至一年的飼養開支將增加，有逾半受訪者預計會增加10%以上。

公司總經理朱雪玲表示，寵物市場規模每年逾62億元，而「香港寵物節2025」踏入第20屆，規模更勝往年，內容將涵蓋食品、用品、美容護理、醫療、旅遊及文創等領域。

寵物節將首次展出瑤山鱷蜥 香港寵物節將於2月6日至9日，在會展中心舉行，將有近400個參展商、超過1,000個展位展出。今年首度增設「動物多元生命館」，展出多種爬蟲界「名星」，包括首次在港展出的國家一級保護動物瑤山鱷蜥。除了購物及展覽外，寵物節亦設有不同活動，如有「狗狗遊樂場」，亦有比賽供寵物參與。

大會亦繼續邀請各慈善團體與寵物協會參與活動，其中今年新設多元化寵物主題工作坊，當中包括有陶瓷寵物繪畫、3D打印寵物錢箱、寵物造型押花匙扣、似顏繪及DIY首飾等活動，讓入場人士創作獨特的寵物用品。