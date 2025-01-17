醫健：職場健康：「大掃除」注意 離地清潔工作安全

新年將至，又要準備「大掃除」迎接新一年。看似簡單的清潔工作，背後卻潛藏不少安全隱患。過去曾發生多宗與清潔窗戶或晾衣有關的下墮意外，造成悲劇。因此，不論是親自動手還是請家傭或家務助理幫忙，都需要特別謹慎。

以下是清潔家居高處時的「伏位」與安全要點，協助大家安全地大掃除：

伏位1：清潔窗戶及晾曬衣物

●清潔前確保已安裝穩固窗花，並將窗花關好及鎖上

●抹窗時必須「腳踏實地」、「伸手不伸人」；站在地上，手臂以外的身體其他部位勿伸展至窗外

●使用適當的長柄工具作協助，工具同時應以繩連繫至穩固點（例如穿上手繩）

●切勿倚靠窗戶或窗花抹窗和晾曬，亦不可站在腳踏或梯子上

●不可過度伸展身體，以免身體重心超越窗戶

伏位2：露台工作

●盡量使用長柄工具，確保雙腳站在地面上

●若需離地工作，使用符合安全規格（包括通過防傾側測試），有圍欄及踢腳板的輕便工作台，如梯台或功夫櫈

●架設工作台於平坦堅實的地面，切勿在不平穩的地面使用

●使用梯台前，確保梯腳和鉸位已完全張開，並留意上方淨高度，避免撞傷頭部

●切勿將身體過度伸展至工作台外，或倚靠工作台圍欄

伏位3：清潔室內天花或高位家具（如吊櫃）

●不可站在腳踏或梯子上清潔燈飾或天花

●使用適當長柄工具協助清潔

●若需離地工作，使用合適的輕便工作台，例如梯台或功夫櫈

為提高僱主、僱員和市民大眾對離地工作的安全意識，勞工處及職安局推出「物業管理公司—推廣安全輕便工作台」合作先導計劃，提供符合安全規格的輕便工作台，供業戶、住戶和工人借用。歡迎向參與的超過600個屋苑查詢及借用輕便工作台：https：//shorturl.at/5DizW。

職業安全健康局

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