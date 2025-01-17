流感殺得性起 短短4日19死

甲型H1兇狠 學校院舍爆發禍連55人 本港已進入流感季節，衞生防護中心最新監察數據顯示，本港的流感活躍程度急速上升，上周（5日至11日）感染流感後出現重症的成人個案有37宗，當中有14人死亡，患者多數感染甲型H1病毒。但本周首四日（12日至15日）急劇惡化，4日錄得28宗重症個案，其中19人死亡，短短4日間，涉流感死亡的人數超過上周。此外，東華三院黃大仙醫院日前發現14人感染流感，昨再增加3人確診新冠。

防護中心昨日公布的最新監測顯示，實驗室上周收集近萬個呼吸道樣本中，檢測出帶甲乙型流感病毒的樣本佔7.45%，其中九成為甲型H1流感。帶有流感病毒的樣本百分比（7.45%）高於基線水平（4.94%），亦高於前一周的5.69%。

院舍爆發個案亦在悄悄上升，衞生防護中心上周發現10宗學校及院舍流感爆發個案，有40人受影響。本周首四日，學校及院舍爆發個案已增至14宗，受影響人數增至55人，同樣較上一周的7日數據為高。

新冠方面，中心的監察數據顯示，本地新冠整體活躍程度與前一周相若，中心化驗所驗出樣本帶病毒的水平較前一周微跌，不過仍有兩宗重症或死亡個案。中心地區監測分析，JN.1及其後代譜系仍為本港最流行的變種病毒株，佔所有陽性樣本超過97%，其中KP.3佔58.9%、KP.3.1.1佔11.3%。

黃大仙醫院新冠群組添3人 另外，東華三院黃大仙醫院上周六（11日）起，先後有多名病人出現發燒及呼吸道感染徵狀，經化驗後，有14人（41歲至75歲）確診感染甲型流感病毒，有7人（43歲至65歲）感染新冠，另有一人同時感染兩種病毒。其後，院方昨日於同一療養病房，再發現3名男病人（39歲至59歲）確診新冠。有關病人正接受隔離治療，情況穩定。