涉洗錢千萬元 拘7警員

全已停職 被指捲毒案 不容姑息 警黑勾結近年屢見不鮮，網傳新界北總區有警務人員與黑幫人士過從甚密，被指捲入毒品案，多名反黑組探員被捕，再爆「兵賊不分」的知法犯法醜聞。警方回覆時證實昨拘捕12人涉嫌洗黑錢，其中7名男子為警務人員，涉案金額約1,050萬元，當中兩名警務人員再因出租自住按揭樓宇涉嫌詐騙被捕。各人現正被扣留調查，7警已被停職。

警方指財富情報及調查科人員經深入調查後，昨日上午在上水、粉嶺、屯門及葵涌拘捕12名本地人士，包括8男4女（年齡介乎28至68歲），其中7名男子（年齡介乎28至39歲）為休班警務人員，涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）。該12名人士涉嫌在2017年至2024年期間利用22個銀行戶口清洗由犯罪活動所得的懷疑犯罪得益，涉案金額約1,050萬元。

兩男警另涉非法出租單位 當中兩名警務人員再因有關將自住按揭樓宇於2019年至2024年期間出租，涉嫌詐騙被捕。該7名男子為休班警務人員，現已被停職。警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。

近年警員染指毒品案的個案為數不少，以2020年西九龍總區反黑組警署警長私吞冰毒案最為矚目，警方在店舖搜獲藏於茶包內的300公斤冰毒，曾被譽為「金牌臥底」的涉案警署警長，暗中取去部分毒品，並藏於其租用作為行動單位的房間內。另一組警員其後於一酒店房間，拘捕了一名懷疑販毒的女子，警員在房間調查期間，該士沙帶着部分冰毒突然開門入房，終揭發警務人員監守自盜的毒品失竊案，最終起回24.6公斤冰毒，市值高達1,600萬元。

34歲男警被指去年在葵涌警署內當值期間神志有異，揭發他對可卡因呈陽性反應，身上搜出「藍精靈」、「白瓜子」等毒品；其後在保釋期間，他於街上被同袍截查，結果被搜出藏有咪達唑侖。男警早前承認兩項「藏毒」罪及一項「管有第一部毒藥」罪，本月7日在沙田裁判法院被判處判罰款2,000元及12個月感化令。

此外，25歲男子2023年3月中在尖沙咀酒店被人以俗稱「迷姦水」的毒品迷姦，之後暴斃。案中一名32歲男警牽涉其中被捕，其後他被控「未經同意下作出的肛交」罪。2019年4月，有休班警員在羅湖過關時被搜出冰毒、「偉哥」、私煙等。該警員解釋，早年因交通意外而傷及頸椎，惟醫生處方的止痛藥效果有限，因此在友人慫恿下服食毒品，聲稱用作止痛，最終被判罪成。