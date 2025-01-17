找換店涉洗錢 執笠避罪責 外勞匯款被凍結 血汗錢蹤杳

【本報訊】在港工作的外勞往往會選擇透過找換店匯款給內地家人，或導致收款戶口被凍結，甚至惹上洗黑錢嫌疑。外勞護理員權益保障互助組於昨日與一班外勞護理員到政總外請願，指在未查先審下，他們的血汗錢被扣起賠予另一受害人，做法極不合理及不公道。團體認為特區及中央政府應成立跨部門工作組，為受害者與內地公安部門建立溝通渠道；海關應要杜絕找換店利用消費者戶口進行跨境犯罪，並設立找換店賠償機制，以防找換店結束營業逃避法律責任。

至少45求助 涉款200萬 互助組自去年6月起，接獲至少45宗相關求助，涉及金額近200萬元。9名外勞原本於昨早10時30分到中聯辦正門外請願，但被執法人員要求轉移至附近港鐵站外，團體的代表指，中聯辦有派代表接信，其後團體移至政總外請願。他們在政總外舉起「懇請特首及中央介入，保障外勞追回血汗錢」的橫額請願，並高叫「成立中港專責部門，追回外勞血汗錢」等口號，期望當局擔當中間人介入事件，追回損失的金錢。

外勞苦主阿麗表示，一直有從香港找換店「寄錢返去內地」，但內地在無通知情況下把錢，「凍結同被扣走，佢話我哋洗黑錢，問題係我哋唔係洗黑錢，扣咗去邊，完全係唔清楚」。她曾向內地公安報案但未獲受理，其後在香港入稟小額錢債審裁處，向找換店追討逾5萬元，結果裁定找換店需要賠償全數損失，但「找換店已經執笠」，對方以「有限公司註冊」為由，表示毋須負上法律責任。

另一名受害者阿娣則指，她在2023年匯款後「發覺筆錢被凍結咗」，隨即向找換店追討，對方稱半年後會發回款項，其後又要求她提供多項證明，包括公安扣劃證明、內地法院裁定書等，然而該些文件普通人難以取得，最後未及追回款項，找換店已倒閉。受害者批評，找換店利用拖延策略逃避賠償，海關又未能有效監管，令苦主無法討回公道。