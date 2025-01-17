涉濫用2元乘車 揪3080個案 僅2宗檢控

【本報訊】2元乘車計劃令開支大增，千億財赤壓力之下，政府早前表示會檢討有關計劃。勞工及福利局早前指，自2022年2月底起放寬60歲至64歲人士可享優惠乘車後，相關群組每日受惠的平均乘客人次，由2022年3月的48.1萬人，大增85%至2023年3月的88.8萬人；而整體受惠群組每日的平均乘客人次，更由2022年3月的126.9萬人次，大增至2023年底的272.5萬人次，不足兩年間增長逾倍。

本年度開支料達60億 勞福局局長孫玉菡早前回覆立法會議員質詢指，2元優惠計劃經常開支佔每年政府經營開支的比例，自2019至22年度的0.2%，攀升至2023至24年度的0.7%，支出亦由約12.7億元攀升至約40億元，上升近3倍。此外，政府2024至25年度向公共交通營辦商發還的預算開支亦高達約60億元，較2023至24年度的40億元大增50%。

2元乘車優惠的濫用情況嚴重，2023年6月起運輸署加強打擊違規使用，截至去年10月底，在約480次聯合執法行動中，發現約3,080名懷疑違規使用2元優惠的人，但執法部門僅對7宗立案調查，當中3宗仍在調查、兩宗未有足夠證據檢控、兩宗成功檢控。

孫表示，政府正檢視2元優惠計劃的運作模式，檢討會考慮不同方案對控制開支增長的效益，以及該些方案是否實際可行等因素，並適時公布檢討結果及建議。他重申，無意取消計劃或改變現時受惠的群組，政府已表明會維持2元優惠計劃的政策原意，鼓勵受惠者出行，從而建立關愛共融社會。