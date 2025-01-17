千億虧損纏港 擬加薪俸稅救亡 劫富濟貧赤庫房

年酬500萬以上 又成開刀對象 政府早前改口稱本年度財政赤字在1,000億元以下，未來政策方向以節流為主。然而有外媒引述消息人士指，港府正研究連續第二年提高最高收入人士的稅率，來填補預算缺口，最近幾星期政府諮詢公眾時，有官員提出提高對年收入超過500萬元人士最高稅率16%的想法，討論的另一選擇是透過降低門檻，令更多人跌入最高稅網。有經濟學者指要紓緩財赤，單靠單一稅種無法解決問題，而是需要以多個稅種和多重考慮，推出組合措施來把財赤降低。

外媒又引述知情人士指目前仍不清楚是否已敲定具體計劃，亦不清楚政府是否會在初步諮詢後繼續推進。

現最高16%稅率或調整 本港財金部門回覆傳媒查詢，指在《財政預算案》諮詢過程中，收到來自社會各界的不同意見，不會評論個別建議或揣測。在去年的預算案提出將薪俸及入息稅率實施兩級制，首500萬元收入維持稅率15%，超過500萬元的部分，稅率是16%。措施影響約1.2萬人，約佔納稅人0.6%，而政府收入每年增加約9.1億元，又重申即使實施上述標準稅率兩級制，香港的實質稅率仍低於其他先進經濟體。

財金官員早前調整預算赤字至約1,000億元以下，但仍遠高於最初估的481億元。該官員曾指政府相當忍手，盡量減低一般市民及中產人士的影響，而財政計劃主力在於削減開支。被問到會否擴闊稅基時，有官員指政府開源節流會考慮對市民影響及用者自付的原則，令財政穩健，會透過不同方式增加收入和控制支出。

學者：單一稅種無助降赤 浸大會計、經濟及金融學系副教授麥萃才認為增加最高收入人士稅率或調整稅階，對提升政府收入一定有幫助，但要紓緩財赤，單靠單一稅種無法解決問題。他指出，政府預計本年度薪俸稅收入少於1,000億元，遠低於最初預算利得稅收入1,800億元，認為政府要處理財赤，需要以多個稅種和多重考慮，推出組合措施來將財赤降低。

商會促延長「還息不還本」 另外，中華廠商聯合會向政府提交超過90項建議，包括要求加大力度支持企業、發展新質生產力，以及鞏固國際貿易中心地位等範疇，以及建議進一步延長「還息不還本」安排，擴大「中小企融資擔保計劃」的擔保費減免幅度等，簡化「補充勞工優化計劃」申請程序等。為應對愈來愈激烈的本地競爭，建議將中小企業市場推廣基金涵蓋本地市場的特別措施再度延長至少3年。

廠商會會長盧金榮指面對龐大財赤，政府須採取手段恢復財政收支平衡，然而香港正處於關鍵經濟轉型期，要繼續支援企業應對挑戰，並為經濟增長注入動能。

廠商會建議在北部都會區展開試點產業園區規劃和建設，建立「香港優勢工業高地」。