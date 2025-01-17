道路裝Cam 打擊車上亂拋垃圾 擴至全港執法

【本報訊】司機或乘客在交通工具上亂拋垃圾，過去難以搜證檢控，為打擊這類違規行為，政府在去年11月推出試驗計劃，並於旺角和深水埗區的行車路段中央分隔帶試行安裝網絡攝錄機，利用錄像資料展開檢控，當局指，過去兩個月成功辨識14宗亂拋垃圾行為，食物環境衞生署表示，試驗計劃效果理想，決定擴展至全港各區的合適道路展開執法行動。

旺角深水埗 兩月共14檢控 發言人指出，留意到有不負責任的司機或乘客會從車上亂拋垃圾，既影響環境衞生，更有機會對其他道路使用者造成危險，亦加重清潔人員到道路中央分隔帶清理垃圾的負擔。過去兩個月，食環署在旺角和深水埗區內4個地點的中央分隔帶設置網絡攝錄機，成功辨識14宗亂拋垃圾，有關人士被發現拋膠樽、紙巾、煙包等。該署會利用錄像搜集到的資料，向相關人士提出檢控。

食環署表示，會持續應用科技提升服務和執法效率，現時署方已廣泛在非法棄置垃圾黑點安裝網絡攝錄機，配合人工智能協助偵測和搜證工作，打擊非法棄置垃圾的行為。相關試驗計劃是首次將網絡攝錄機應用於道路中央分隔帶上。發言人呼籲道路使用者保持道路清潔，垃圾應待下車後丟棄到合適的地方。