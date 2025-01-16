龍七公：反腐重點領域 消防位列其中

1月上旬，中紀委四次全會，列出全年反腐重點領域，包括金融、國企、能源、消防、煙草、醫藥、高校、體育、開發區、工程建設和招投標十大領域。與去年相比，新增消防、高校、開發區三大領域。尤其值得注意的是，消防首度納入反腐突破點，且僅次於金融、國企、能源等傳統的腐敗重災區。而在四次全會前後，已有深圳市消防救援支隊支隊長王帥、重慶市消防總隊總隊長李俊東，涉嫌違紀違法接受調查，為開年反腐祭旗。

其實近兩年已有多位消防系統高官落台，譬如國家消防救援局副局長張福生、福建消防總隊總隊長王文生、雲南消防總隊總隊長趙文生、廣西消防總隊政委黃紹明、內蒙古消防總隊政委劉國峰等。

在2018年武警部隊改革之前，消防部隊建制上屬於公安部，但納入武警序列，消防員屬於現役士兵，公安部消防局為正軍級單位，而各省的消防總隊總隊長、政委，通常授武警少將銜。改革之後，消防部隊改制為公務員，組建國家消防救援局（副部級），歸應急管理部領導。消防是裝備採購、工程項目建設較多的部門，腐敗的消防官員多利用工程招標承攬、採購回扣從中漁利。而消防與企業、工廠、商舖打交道多，手握消防審核、消防驗收、日常消防監督等權力，具有極大的行政許可、行政審批、行政處罰裁量權。這是消防腐敗的獨有特色，也是最大的「本錢」。

各類建築工程都需要進行建審驗收，由消防部門進行審查合格後才能驗收交工，否則工廠不能開工，商舖無法開業，住宅無法交付。而在生產經營過程中，消防也有權隨時進行檢查，若消防不通過就要停工停產。這就給消防帶來了極大的尋租空間，進行選擇性執法、逐利性執法。一方面索賄受賄，對沒有「上供」的企業百般刁難，濫用裁量；另一方面，對於那些交了「保護費」的企業，消防官員則是睜一隻眼閉一隻眼，即便存在問題也放任放行，虛假執法，不作為。

最近幾年頻發的特大火災、樓房坍塌等事故，消防部隊都存在疏於監管、塞責失察等問題。特別是影院、酒吧、網吧、K歌房等相對密集封閉的場所，消防檢查相對更嚴格，也成為消防官員的搖錢樹。消防官員在執法監督過程中，利用職權影響，強行向企業指定特定的消防用品、銷售單位、施工單位、服務機構，企業往往只能被動接受。

公共安全 留下隱患 所以，消防腐敗也帶來特殊的負面影響，既為公共安全留下了諸多隱患，也破壞營商環境和市場秩序，並損害政府公信力。此次中紀委將消防腐敗置於任務清單的突出位置，亦是一石三鳥，既是強化安全管控，又是淨化營商環境，更重要的是將消防腐敗作為「群眾身邊的腐敗」典型，加以懲治，挽救當前大眾對於反腐日益冷感的局面，為反腐換取民意支持，改善經濟低迷下民心消沉的局面。