笑看天下：阿Q精神有了美國版本

即將卸任的美國總統拜登，周一到國務院發表告別演說，為4年任期作一個總結。所謂總結，全是「拜登賣瓜，自賣自誇」，想不到中國式阿Q精神，竟然有了美國版！拜登為任內的外交政策辯護，大言不慚美國正贏得全球競爭，敵人和競爭對手，尤其是俄羅斯、中國和伊朗，比他4年前上任時變得更弱，美國與盟友則更強大。

這不是「打開天窗說瞎話」嗎？中國近年雄起，世人有目共睹，有學者指出，從客觀上講，中國的戰爭潛力，也就是以軍工業為首的工業產出，全面超過美國及其核心盟友，這在近代歷史上從未發生過。所謂「全面超過」，既指生產規模、潛能，以及一切相關的戰略儲備，也指生產技術、研發水平、調度能力等。事實上，不久前在成都首亮相的第六代戰機，被稱為殲36，已引發外媒關注及西方國家驚艷！

在中美關係方面，拜登回憶4年前上任時，專家曾預測中國經濟總量在2030年前後將超越美國，拜登就話「中國永遠不會在經濟上超越美國」。拜登任內，對中國的晶片、電動車和鋼鐵等特定行業徵稅，說是反制中國不公平貿易手段，同時實施出口管制，限制中國取得高科技，佢臨下台仍加強管制人工智能（AI）晶片出口到中國，可見拜登對中國的打壓，比起特朗普的關稅大棒更歹毒！

不過，中國近年自強不息，努力研發的晶片及AI技術日益進步，並非美國可以遏止！拜登說「中國永遠不會在經濟上超越美國」，也只是他一廂情願而已。中國經濟能否更進一步，當然要靠許多因素，之不過，美國國債價格跌勢未止，今年有近3萬億美元國債到期，有需要進行再融資，美債價格勢面臨更大沽壓，虧佢仲話「留一手好牌」畀特朗普！