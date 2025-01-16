撥亂反正：女網禁藥 更勝鬚眉

昨日談到男子職業網球壇的禁藥風波和背後的政治元素，今日再談女子網球，禁藥問題比男網更加普遍，涉及政治和歧視亦更為嚴重。

有別於男子網球過去20年幾乎被「三大天王」壟斷，女網已很久未有出現能長期保持高水平的超級球星，對上一位已是「細威」S威廉絲，作為美國選手，她理應受到重視，可惜她同時是個黑人，在重視美貌與膚色的女網世界，其吸粉和吸金能力與其球技明顯未成正比。至於其他曾當上或接近「世一」的白人女球手，若非高峰期太短暫、受到傷患或禁藥醜聞困擾，便是其外貌不如球技差一截的同期俄羅斯美女球手。

這正是波蘭女網新星施華德備受各界期待的原因，其外表不俗，形象正面，打波時出名情緒激動，表情多多，輸波時更不時淚如雨下，因而深受觀眾和媒體愛戴。但她在去年底被揭發，原來曾於同年8月藥檢呈陽性。更令人震驚的是，她僅被罰禁賽一個月即可復出，外界當時毫不知情，還以為她是有傷在身或因情緒問題（女網經常出現）而短暫休息。

事件引起不少女網球手高喊不公，包括多位曾因藥檢不合格而被禁賽一整季甚至幾年的中生代選手。有人質疑有關方面將施華德放生並協助其隱瞞，是不想益了其主要對手莎芭蘭嘉。莎氏笑容甜美，美貌更勝施華德，可惜她是個白羅斯人。

因美西方對俄羅斯及白羅斯的制裁，兩國的網球選手已有多年不能以本國名義參賽。因此即使莎芭蘭嘉的可塑性更高，亦難以被美西方的觀眾、媒體及贊助商力捧。試想如同樣的禁藥問題是發生在莎芭蘭嘉或其他白羅斯、俄羅斯，以至中國的女網球手身上，隨時會被終身禁賽以至株連九族。