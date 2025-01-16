自成一家：禁用美國社交平台

中國的TikTok自從成為最受歐美年輕人歡迎的社交媒體平台後，便遭到西方國家打壓，一些歐美政府聲言TikTok會帶來國家安全問題，包括把敏感用戶數據交給中國政府用於情報收集活動，以及利用TikTok傳播虛假訊息。然而，這些國家一直拿不出任何實質證據，反而早前的一則新聞，可以確認美國的社交平台明顯在干預歐洲國家內部事務。事緣美國富商、X老闆馬斯克在德國大選前，公然力挺德國極右翼另類選擇黨，並通過X平台與該黨領導人對話。馬斯克是美國當選總統特朗普的親信，這個做法毫無疑問等同於華府在干預德國選舉。

美國另一個社群媒體巨擘Meta，其創始人朱克伯格雖沒有親自上場，但他近日宣布將結束在美國的第三方事實查核計劃，意味臉書和Instagram等今後再無遮攔，包括假新聞在內的各種言論都可登上這些平台，亦間接為外人干預別國事務開了大門。

若是TikTok宣布不查核內容真實性，歐美國家肯定第一時間跳出來指摘TikTok打假不力，協助北京通過其平台影響西方輿論，或者在選舉期間支持某一方的宣傳內容，從而助力其支持率飆升。歐美國家這些年針對TikTok的醜陋嘴臉，已讓全世界看得清清楚楚，所謂的自由市場只不過是西方自編自導的一場謊言，骨子裏是不能容忍中國崛起。

誠然，社交媒體對社會帶來諸多負面影響，包括假新聞、隱私侵犯、心理問題等等，全球各大網絡供應商必須承擔起社會責任，自律監察各自的社群平台。但各國規管這些企業，也要有劃一的要求。目前歐洲國家予人的感覺是持雙重標準，對美國輕輕放下，對中國高高舉起。歐洲若要以理服人，應該先禁用美國社交平台。