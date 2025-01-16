冰鑑春秋：幾近瘋狂的民進黨

最近民進黨內似乎吹起一股妖風，許多人開始出現嚴重的「走鐘」（台語「走精」的諧音，意為走樣）現象，其中尤以鍾佳濱、柯建銘、吳思瑤與卓榮泰等人為甚。

卓榮泰過去是以穩健平和、與人為善著稱；柯建銘給外界的形象是老謀深算，擅長調解；吳思瑤見人就笑，喜歡撒嬌裝可愛；鍾佳濱更是斯文有禮，論述相對平和。然而在賴清德上台後，這些人的改變之大，恐怕連他們的媽媽都認不出來。

卓榮泰從以前好好先生的模樣，搖身一變成為戰狼，甚麼東西都開始硬拗，就連最近才痛斥在野黨提高警消退休金替代率窒礙難行，卻敢厚着臉皮對消防員講演喊話，說要幫消防員爭取福利，要求在野立委不要刪預算。50歲的吳思瑤過去喜歡裝小女孩，現在為了幫民進黨護航，每天說謊鬼扯，動輒就拿「出賣台灣」的大帽子扣向政敵，成為當前民進黨仇恨值最高的區域立委。

柯建銘則展現「話癆」的一面，無論發言或寫文章都長篇大論，動輒一小時或數千言，內容全都從盤古開天說起，而且毫無邏輯，讓人不知所云。最誇張的是鍾佳濱，連續兩次藉議事抗爭襲擊陳菁徽臀腿，博得了「豬哥濱」的外號不說，最新力作居然把自己講了30年的「野百合學運領袖」的稱號給扔了，聲稱自己當時根本不在現場！種種荒腔走板的行徑，令人懷疑民進黨是不是徹底瘋了？

其實民進黨這些人不是瘋狂，而是得了集體焦慮症，因為賴清德不甘雙少數的現狀無法完全掌握權力，所以一直逼迫他們去打一場明知輸定了的戰爭！在內外交迫下，這些人無路可出，只好愈來愈癲狂！只要賴清德不認輸，這種光怪陸離的現象就會傾巢而出，令台灣更加混亂。