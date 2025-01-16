筆下風雲：政客抽水 懶理死活

美國加州洛杉磯山火燒了超過一星期仍未受控，雖然「聖塔安娜焚風」不如預期猛烈，但危機未解除。目前已有最少25人死亡，逾8萬人疏散，經濟損失超過1,350億美元。堂堂全球第一大國，發生火災又是全國最富裕的地區，竟然燒出史上最慘烈的災情，國家治理之千瘡百孔、視人命如草芥，可謂暴露無遺。

外界早就揭露，加州長年乾旱缺雨，偏偏地方政府沒有及早做好預防措施，消防栓竟然冇水。此外，電力公司南加州愛迪生公司，被指維修及監管設施不力，有人發現災場附近發電塔的發電線倒塌，質疑為引發山火的源頭。而美國聯邦制度下，中央甚少過問地方事務，加州山火爆發多日，聯邦政府都不作支援，地方政府獨力難支，令火勢更加失控。

又因為加州為民主黨執政的地方，特朗普乘機批評加州州長紐瑟姆無能，結果遭紐瑟姆反嗆，叫特朗普親到現場勘災指揮。加州正陷入水深火熱，美國政客依舊不忘黨爭，人人口水多過茶，只顧撈政治油水，於事無補。必須指出，特朗普指罵民主黨無能，雖然不是全無道理，但他上台在即，難道可以獨善其身？他又有甚麼好主意令加州人民早脫苦海呢？

同樣事情若發生在中國，山火拖足一星期仍未受控，根本是不可能的事。皆因中央政府早就第一時間動員救災，解放軍早就加入救人，哪會像無所不能的美軍那樣隔岸觀火？

何況美式民主強調個人，並非集體主義，「不要問國家能為你做甚麼，問自己能為國家做甚麼」，要中央動員打救地方、要政府全力拯救個人，基本上是不可能的事。中美兩國誰更重視人民生命，有目共睹。若現在仍有人為美式民主唱讚歌，真可謂腦袋灌水矣。