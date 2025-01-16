冚毒窟拘25男女 包括7南亞人

【本報訊】旺角區執法部門早前根據線報及經調查後，於本周二突擊搜查旺角新填地街一單位，搗破一個懷疑毒窟。警員在單位內，檢獲約1.1克懷疑可卡因、約0.86克懷疑海洛英、約1.4克懷疑「冰」毒及7粒懷疑藍精靈，總市值約2,900元。

葵涌毒倉檢貨值40萬 單位內一名53歲本地男子，涉嫌「經營毒窟」及「販運危險藥物」被捕，另有14名本地男子、6名尼泊爾籍男子、3名本地女子及一名尼泊爾籍女子，年齡介乎24至70歲，涉嫌「服食或注射危險藥物」被捕，所有被捕人已被帶走調查。

另外，九龍城區執法部門於本周二展開打擊毒品行動，搗破一個懷疑毒品分銷及儲存倉庫。行動中，警員於葵涌大白田街一住宅單位外，截查一名形迹可疑男子，並在該男子身上檢獲約174克懷疑霹靂可卡因。

警員其後搜查該男子單位，並於單位內檢獲約162克懷疑霹靂可卡因及一批毒品包裝工具，檢獲毒品總值約40萬元。該名姓許（36歲）本地男子涉嫌「販運危險藥物」被捕，已被扣留調查。