餵野鴿開78罰單 4個月進帳39萬

野豬15黑點 料上半年完成檢討改善 全港禁餵野生動物的修例去年8月生效，當局自同年9月開始執法，各部門共發出78張涉及餵野鴿的定額罰款通知書，而全港42個野鴿聚集監察點經初步評估後，有一半的野鴿數目處於低水平，即少於10隻聚集；野豬方面，截至去年底，當局共向12人發出定額罰款通知書，有關黑點則有15個。政府指，正檢視現行野豬管理策略及相關措施，會參考內地及其他地區的經驗和做法，預計於今年上半年完成檢討。

去年8月生效的《野生動物保護條例》，把禁止餵飼野生動物擴展至涵蓋野鴿，政府各部門參與禁餵執法工作的前線人員約870人，去年8月至12月，各部門就非法餵飼野鴿或野鳥接獲1,368宗舉報，巡查2,380次，共發出78張定額罰款通知書，當中大部分是公共場所非法餵飼，料措施為政府庫房帶來39萬元進帳。

42聚集監察點 逾半少於10鴿 當局回覆議員質詢指，全港設有42個野鴿聚集監察點，去年12月初步評估發現當中超過一半地點的野鴿數目為低水平，即少於10隻聚集。

而漁護署自今年起將恒常進行野鴿數量調查，同時持續檢視各野鴿聚集監察點的最新情況，會在有需要時適當調整相關管理措施。

野豬方面，當局指本港整體野豬數目由2022年約1,830隻，減少至去年約900隻，去年野豬滋擾黑點有15個，比2022年的42個減少約64%，另外去年涉及野豬傷人個案為7宗，比2022年的36宗下降約80%。就打擊餵飼野豬一事，截至去年底，政府共向12名涉及非法餵飼野豬的人士發出定額罰款通知書。

漁護署稱，現正全面檢視現行的野豬管理策略及相關措施，並已委託野生動物管理專家協助深入檢視並制訂新的野豬管理行動計劃，當中亦將涵蓋針對野豬對郊野地區造成的滋擾的管理對策及措施。在制訂新野豬管理行動計劃的過程中，署方會參考內地及其他地區的經驗和做法，預計今年上半年完成檢討工作。