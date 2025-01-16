女遭男跟蹤滋擾 申禁制令索賠

【本報訊】一名女子於周二（14日）入稟區院，要求禁止一名男子跟蹤她，或以電話、短訊等方式聯絡她，以及遠離她的居所或工作地點至少100米距離。同時間，女方要求男方就所造成的騷擾、恐嚇作賠償。司法機構暫未排期聆訊。翻查資料，被告姓名跟早前一名因求愛失敗、屢涉遊蕩罪跟蹤女同事的男子相同。

被告疑有前科

本案被告為巫駿靈。原告要求禁制被告（不論自行行事或直接或間接邀請、誘使或引致任何其他人行事）作出下列任何行為，直至法庭另有命令：即對原告及/或其家人或朋友進行任何跟蹤、跟隨、監視或調查其個人資料；進入或留在原告人的居所及原告人的工作地點，並遠離這些地點至少100米距離；對原告人、原告人的居所及/或原告人的工作地點進行任何形式的拍照及/或錄影，騷擾、威脅及/或恐嚇原告人及/或其家人或朋友；及以電話、傳真、電郵、短訊、社交媒體、網絡工具等方式直接或間接與原告人接觸，或透過原告人的家人或朋友與原告人接觸（透過其代表律師聯絡除外）。案件編號：DCCJ 234/2025