4蒙面刀匪劫金舖 登車飆逃

【本報訊】昨日傍晚6時許，4名蒙面男子闖入上水新豐路101號地下一間珠寶店，其中一人持鐵錘，另有一人持利刀指嚇店員，並且聲稱打劫。匪徒推倒飾櫃及扑爛玻璃後，掠走一批金器奪門逃去。期間，匪徒跑過對面馬路，跳乘一輛停泊上址的接應私家車逃去。店員驚魂甫定後，慌忙報案求助。警員接報趕至，圍封珠寶店調查，並循目擊者及「天眼」片段等資料追緝匪蹤。

迴旋處撞車鳥獸散 案發期間，有市民拍下劫案經過，目睹4名劫匪俱戴上黑色飛虎頭套及穿黑色外套，得逞後兩人首先離去，其餘兩人則再掠多一批金器飾物始告逃去。當中，最後一名逃離珠寶店的劫匪明顯手腳散漫，行動有欠專業。另有人拍攝到劫匪登乘私家車逃走情況，可見最後一名劫匪登車時，私家車的引擎已經開動，最後他如「裙拉褲甩」般狼狽登車逃去。

其後，賊車向大埔方向疾馳，再沿林錦公路往錦田方向逃走。至晚上近7時，賊車駛經林錦公路近梧桐寨迴旋處時，懷疑失控撞及一輛私家車，匪徒見狀慌忙落車，並向嘉道理農場方向逃去。捱撞私家車男司機報稱頭暈，需由救護車送院治理。警員圍封現場，並且出動無人機展開高空搜索，初步暫未有任何發現。