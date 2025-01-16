休班警員被捕涉裙底偷拍 圖搶同袍槍自殺

昨日下午，一名90後女子在尖沙咀區乘搭扶手電梯，期間疑遭一名男子偷拍其裙底春光。警員經調查後，當場拘捕該名80後男子，他被帶返尖沙咀警署調查時，突然發難企圖搶去同袍佩槍，同袍隨即把他制服，混亂間疑犯與兩警員受傷，同需送院治理。警方經初步調查後，以涉嫌「企圖搶掠」及「窺淫罪」拘捕該名男子。疑犯是一名休班警員，據了解隸屬國安處。

警方於昨日下午接獲報案，指一名35歲女子，在尖沙咀區一扶手電梯上，懷疑被一名男子偷拍裙底。警員接報到場，經初步調查後，以涉嫌「窺淫罪」，拘捕該名39歲男子，並把他帶返尖沙咀警署接受調查。

疑犯兩警同傷 期間，被捕男子突然情緒失控，企圖搶去一名男警務人員的佩槍，他隨即被人員制服及拘捕。雙方糾纏間，佩槍沒有發射子彈，兩名男警務人員在制服被捕男子時手部受傷，疑犯亦告受傷，3人俱清醒，經敷治包紮後，由救護車分別送往廣華醫院及伊利沙伯醫院接受治理。

傳隸屬國安處 警方經進一步調查後，以涉嫌「企圖搶掠」及「窺淫罪」拘捕該名男子，他已被扣留調查。該名男子為一名休班警務人員。警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。據了解，被捕的休班警員隸屬國安處，初步相信被捕人因對自己的行為感到非常後悔，因此企圖搶槍自殺。