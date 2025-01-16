鑑證流動實驗室 即場檢測助調查

【本報訊】執法部門鑑證科新推出罪案現場勘察流動實驗室（CSI流動實驗室），這輛長大約7.1米的特別用途車輛內有迷你實驗工作間，可以即場進行化學檢測和指紋攝影，配有各種檢測儀器、裝備，以及便攜式帳篷、專業戶外照明系統和流動發電裝置等支援設備，可在到達現場後立即建立流動法證檢驗及指揮中心，以協助在罪案現場的案件調查單位和法證隊伍克服環境挑戰，例如夜間長時間的戶外勘查及調查工作。

CSI流動實驗室由特高身中型貨車改裝而成，車長比一般巡邏車多出一米，車高2.9米，車廂內高度為1.8米，可容許一個標準身高的法證檢驗人員在車內工作。車身上印有「鑑證科」、「罪案現場勘查」的字樣及車身兩側都分別印上不同指紋圖案。

針對急需指紋結果罪案 另外，CSI流動實驗室車上亦配置有通訊設備，可以即時將在罪案現場找到的指紋影像傳送到總部的指紋資料庫進行比對，從而在最短時間內為調查單位提供有用的資料。而實驗室所提供的指紋檢測服務，主要針對需要快速指紋結果的嚴重案件，這些服務對涉及暴力犯罪、綁架或重大財產損失等緊急情況尤為重要，迅速獲得指紋檢測結果可以幫助案件調查單位迅速鎖定嫌疑人，以便展開調查。