超假大牛買沙嗲魚串 激怒藥房店員

【本報訊】近日網上流傳一段長約53秒的「天眼」片段，顯示在前日上午近11時，一名穿黑色帶帽外套、短髮、年約40歲的男子，抵達旺角奶路臣街一間藥房，在選購數束沙嗲魚串後，逕自走入店舖結帳。

期間，黑衣男以500港元現金付款，惟店員舉起「大牛」用手捽了數次，同時仔細查看水印，由於鈔票的水印及凹凸手感有異，在相信是「假大牛」下，遂質問黑衣男：「係咪玩嘢？」惟黑衣男卻聲稱：「屋企人畀我嗰喎！」店員又再質問：「係咪玩嘢呀？」

此時黑衣男又反問：「呢張有乜問題？」店員聽罷隨即擸起沙嗲魚串拍打對方，黑衣男則稱：「你唔收畀番我」，店員隨即走出驅趕：「搵食行遠啲……」把黑衣男趕出店外。有網上圖片顯示，該張相信是涉事的「假大牛」鈔票是中國銀行假鈔，屬「BE」編號，由於水印及金屬線十分粗糙，小心查看便可看出破綻。

彩色影印 假到毋須照機 據藥房店員陳先生表示，涉事男子是本地人，曾到藥房購物4至5次，每一次均購買每包約值10元的沙嗲魚串，但他之前未試過使用假銀紙，今次是第一次。陳先生又稱，藥房開業兩年，從未收過偽鈔，涉事的500元偽鈔製作粗糙，「一睇就知是一張彩色影印嘅假銀紙，紙質唔係太差，有一面好似真鈔，但有水印嗰邊就唔似，摸上手就知唔對路，唔使照機，只要向上照一照，一反轉就知係假嘢」。