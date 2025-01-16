東呼即應：婦人抹窗搵命博 倘失重心易跌落

【本報訊】家居害蟲多數由潮濕引起，如果可以保持家居乾爽整潔就可以減少大部分蚊蟲，但清潔時也要注意安全。《東呼即應》近日發現網上流傳照片顯示，將軍澳一個屋苑有中年婦，大半個身體伸出窗外抹窗，倘失去重心很易跌落街。另有乘客疑搭霸王車，與的哥爆發爭執，之後扮跌屈司機打人，司機報案甫解決事件。

將軍澳一個屋苑，有一位中年女士很勤力地拿着一支抹窗棍抹窗。她神情專注，抹上抹落，但大半個身體伸出窗外，如果失去重心很易跌落街。附近居民見狀拍照上傳網絡，發文說「為了工作到底可以有多拚。」其實現在很多工具可以幫忙，例如電動水槍、磁力吸盤抹窗神器等，為何要用自己性命冒險。

搭霸王車兼老屈 司機報案 另外，不知是否因為經濟差，最近的士司機經常遇到企圖乘搭霸王車的乘客。有的哥在網上發文指，接載一名男乘客由銅鑼灣去美孚，到目的地後只放下100元，說要去便利店提款，然後又說要去銀行，雙方就車資問題發生爭執，乘客還指的士司機出手打人，導致要報案處理。的哥最後指，乘客要問朋友借200元「江湖救急」，弄了大約半小時，導致開工沒有心情，當日肯定追不到數。