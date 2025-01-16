近3.5萬人獲新生嬰獎金 涉款7億

【本報訊】本港人口增長受超高齡化及少子化等因素影響，政府預計於2066年，每1.4名勞動人口需供養一名老年人口，有可能出現日本的「肩車型社會」現象。港府昨日表示，為推進本地人口增長，政府推行新生嬰兒獎勵金計劃，向合資格父母就每名於2023年10月25日起出生的嬰兒，給予兩萬元現金獎勵，計劃為期3年。截至去年12月31日，政府共接獲35,615宗合資格申請，並已向34,836名申請人發放獎勵金，總發放金額約6.97億元。

迄18萬人才抵港 勞工及福利局局長孫玉菡回覆議員質詢指，截至去年底，各項人才入境計劃共收到超過43萬宗申請，批出超過27萬宗，共有約18萬名人才抵港，超越政府就2023至2025年人才工作所訂下3年合共引入105,000名人才的目標。人才陸續入境，同時亦攜同家眷來港落戶，至今抵港的受養人已累計有約17萬名，當中包括近10萬名18歲以下未婚受養子女。這些生力軍除為香港帶來經濟貢獻外，亦為本地勞動力增添新動力，對香港人口結構帶來正面影響。

同時，政府實行《前往港澳通行證》（慣稱「單程證」）制度，其目標是讓內地居民有秩序地來港與家人團聚。據保安局數字，2024年截至11月底，每日平均有111名單程證持有人抵港，與去年日均112人相若。

政府指出，各相關部門一直為內地新來港人士提供各類支援服務，協助他們投入就業市場。政府會繼續密切留意單程證配額的使用情況，並考慮各界意見及香港的整體利益，繼續就單程證相關事宜向內地當局反映意見。