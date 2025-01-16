長者負評銀髮經濟 「挖掘賺盡剩餘財政」

【本報訊】立法會昨通過有關打造銀髮經濟的議案，商界議員林健鋒指近年政府在多個健康範疇上採取較消極的角度去推行宣傳，忽略宣傳正面訊息。他舉例指早前有一個大型經濟推廣活動「wine and dine」，會場外的巴士車身廣告卻標明「飲酒會致癌」！他指當局一面推廣，一面卻有此廣告，不知是攞景還是贈興。他說健康生活的關鍵是適當平衡，小飲怡情大飲傷身，過量飲酒才會造成身體的負擔，認為政府應該以積極正面的方法，倡導健康生活的益處，更能有效地提升市民特別是長者對健康的重視。

另一議員陳克勤認為要發展銀髮消費需要讓長者「夠膽使錢」，不少退休人士因有物業未能享有社會福利「使錢勒住勒住」，因此不要因財赤便考慮削減長者福利，認為公共財政是應使則使。

斥缺乏前瞻性 未有藍圖 對於「銀髮經濟」，議員鄧飛指聽起來很浪漫，但實際上有爭議，因長者就業生涯普遍已經終止，繼續就業的長者很多都是「手停口停嘅無奈」，很少是行有餘力繼續發力。他引述有長者告訴他：「（銀髮經濟）好似喺度挖掘長者嘅剩餘財政能力，為咗刺激香港經濟嘅復甦同發展，要賺盡老人家嘅最後一個崩。」

他指長者投資一般比較謹慎，說：「因為佢哋好清楚，稍有不慎一生嘅積蓄就會一鋪清袋，『臨老唔過得世』係一件好恐怖嘅事嚟嘅。」他認同強積金選項應該靈活多變，但應該謹慎而行，同時應順其自然，不要強迫長者投資。

社福界議員狄志遠指長者服務供不應求，政府應該整合資源，讓長者照顧系統長遠發展。他認為社會不應被動應對社會老齡化，但政府缺乏前瞻性、積極性，至今仍未有規劃藍圖。

勞工及福利局副局長何啟明表示，政府鼓勵僱主按照企業情況採取長者友善措施，令更多年長人士持續就業。他指僱員再培訓局有為長者提供約700課程，鼓勵潛在勞動力投入職場。