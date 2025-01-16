政黨促公僕凍薪停招聘 直至財政改善

【本報訊】政府早前改稱本財政年度赤字或少於1,000億元，有政黨昨會見財金官員，就政府財政方針提建議。該政黨認為應暫時凍結公務員薪酬調整，直至政府財政狀況有所改善，同時暫停為空缺進行招聘，就政府資助的盛事被指管理不善，他們認為應引入「經濟效益」作為績效指標。

身兼行政會議召集人的議員葉劉淑儀建議暫時凍結公務員薪酬調整，直至政府財政狀況有所改善。她指現時政府按薪酬趨勢淨指標、經濟狀況、生活費用變動、政府財政狀況、職方薪酬調整要求和公務員士氣等6大因素，決定公務員薪酬調整幅度，該政黨認為應全面檢討公務員薪酬調整機制，引入與表現掛鈎的安排，鼓勵公務員積極作為。

倡經常性開支削5% 她同時又建議暫停為公務員空缺職位作招聘，指出招聘涉及開支和時間等成本，在財政緊絀下應主動優化人力資源管理，提高成本效益。她又認為在赤字下政府應大刀闊斧削減經常開支，認為現時的1%未能有效削減財赤，應加大力度縮減5%。

就本港盛事頻頻「甩轆」，議員李梓敬指過去有活動經濟效益成疑，被指涉及利益衝突，對香港的形象構成負面影響。當局曾宣布在「文化藝術盛事基金」的審批加入帶動旅遊及經濟元素，他建議當局引入「經濟效益」作為績效指標之一，確保公帑用得其所。

葉劉指去年私人住宅買賣登記中，約24.5%買家姓名為「普通話拼音」人士，建議特區政府與中央政府商討便利內地投資者及企業在香港購置物業，認為措施可以鼓勵賣地和補地價。