涉過度限制人權覆核 5年61宗

【本報訊】有議員昨立法會上關注過去政府「涉嫌過度限制基本人權」而入稟法院的司法覆核案件宗數，以及政府未來會如何要求有關官員就案件敗訴「問責」。政府回應過去5年共有61宗案件，只有5宗為政府被裁定敗訴或妥協，而平均每年需支付外聘大律師的費用及向申請人支付的訟費，合共逾400萬元。

每年訟費耗逾400萬 提出口頭質詢的議員葉劉淑儀以同性伴侶公屋權益案等案件為例，關注就政府「涉嫌過度限制基本人權」而入稟法院的司法覆核案件宗數、勝訴率及法律費用。她同時關注「過去有否出現政府經考慮上述測試後認為勝算不高但仍堅持上訴的案件；如有，政府堅持上訴所考慮的因素為何；政府未來會如何要求有關官員就該等案件敗訴『問責』？」

政府回應稱，剔除免遣返保護聲請的司法覆核，過去5年共有61宗案件為申請人聲稱政府過度限制基本人權。政府指當中42宗為政府勝訴或是申請人撤回申請；剩餘的5宗為政府被裁定敗訴或妥協的案件，又指政府平均每年需支付外聘大律師的費用為389萬元，向申請人支付的訟費為11.9萬元。

政府在上述勝訴案件合共約為415萬元，敗訴所支付的訟費及向代表大律師支付的費用約為92.2萬元，又指勝算是其中一個，但不是全部的考慮因素，同時需要考慮政治、社會、經濟、運用和分配社會有限寶貴公共資源的影響。