私煙氾濫 報販業倡煙稅回調至去年初水平

【本報訊】政府於過去兩年接連上調煙草稅，原預計今年煙草稅收入可達90億元。不過千億財赤下，有經濟學者指出，據現時數據推算，今年煙草稅收入僅得37億元，與預計數字相差達53億，足夠再起多一間中醫醫院，亦夠應付長者兩元乘車優惠約1.3年的開支。報販業界就表示，控煙團體當初預料上調煙草稅可帶動庫房收入增加，惟目前煙稅「因加得減」，不但令政府「估錯數」，更使稅收差額落入私煙煙販手中，導致市面私煙氾濫，同時令報販業大受打擊。業界希望政府將煙稅回調至去年初水平，減少已完稅煙與白牌煙的價格差距。

庫房收入不似預期 經濟學者徐家建指出，未加煙稅前，政府每年煙草稅收約達80多億元。不過自前年首次上調煙草稅後，相關收入已減少近三成。去年初再度上調煙稅後，煙稅收入更按年跌逾五成，估計2024至25財政年度的煙草稅收僅得37億元。有控煙團體曾指，若將煙草稅增加75%至世衞水平，料煙草稅收可達146億元，即額外賺52億元，惟目前情況似乎與之大相逕庭。他又指，不少地區或國家的醫療開支在新冠後錄得跌幅，但香港醫管局的開支卻仍然上升，反映就算增加煙草稅收的收益可能反映在醫療開支上，亦未必會於短期內顯現。

香港報販協會主席林長富指上調煙稅後，政府稅收被「蒸發」，轉為落入私煙煙販袋中。加上經濟環境差，私煙煙販便用更多錢吸引年輕人做「艇仔」推銷私煙，加劇問題。他強調，身為業界人士，他亦支持控煙，但目前政府手法太過激進，令庫房收入落入不法之徒手中，只會使私煙市場壯大，更無助控煙。他倡煙草稅回調至去年初水平，同時加強教育，方可長遠、有效控煙。